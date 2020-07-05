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بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن

Time منذ ساعتين
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بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن

طرابلس (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول جزء من بث مباشر لمرتزقة سوريين، يتحدثون عن تحويل الأموال من ليبيا إلى سوريا، ويعترفون بإرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتزقة سوريين إلى اليمن.

وكانت تركيا بدأت تجهيز مئات من المرتزقة السوريين للقتال في اليمن، دعماً لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، على غرار ليبيا.

وطلبت غرفة عمليات أنقرة من الفصائل التي تجند المرتزقة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، 300 مقاتل من كل فصيل مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى 5 آلاف دولار شهرياً، ع كل مقاتل لدعم حزب الإصلاح في اليمن.

وينوي أردوغان، توسيع عملياته لتشمل دولاً عربية أخرى، لإحداث فوضى لتولي حكم البلدان من جماعات موالية لهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
اللهو البرئ
نعم تتشابه الاعراض .لكن الام الصدر تعتبر من الطوارئ الطبية التي لايمكن تأخيرها وتسويفها وان كانت تطلع دايما بسيطة .والف سلامات عليك ياولد بلقرن الانساب طبعا..
ابو عمار
يا ساتر ايش مشكلتها معاك يا الهام
ابو عمار
فجر السعيد سنيه ومتزوجه من المحامي سعود السبيعي ولا يجوز اتهامها بدون دليل
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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