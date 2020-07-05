نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" أميرة العباس " ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها

Time منذ 7 ساعات
Views 4884
Comment 5
" أميرة العباس " ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها

عادل الحربي (صدى):
ردت أميرة العباس، اليوم السبت على هاشتاق تصدر "تويتر" يطالب بترحيلها من المملكة.

وقالت أميرة: “الهاشتاق هذا والهاشتاقات الماضية أصغر من أني أرد عليها، فلو وقفت عند هذه المحطات التعيسة لما وصلت إلى النجاح الكبير الذي أعيشه الآن”، وفقا لـ “فوشيا”.

وأضافت: ” لا أحد يعلم ما هو جواز السفر الذي أحمله، ولا أحد يعرف كم جواز سفر أحمله، ولا أحد يعرف أيضًا أي معلومات عني، فأنا أعرف متى أتحدث وعن ماذا أتحدث”.

وتابعت : “أنا لو كنت شخص مسيء فبالتأكيد ستتم محاسبتي، والحمد لله أنني لم أتعرض لأحد”.

ويذكر أن المغردون طالبوا الجهات المعنية بوضع أميرة العباس تحت المساءلة القانونية، مشددين على ضرورة إيقافها ومنع ظهورها إعلاميا ووضع حدٍ لما وصفوه بالتجاوزات التي تصدر منها بدعوى مخالفة النهج الإعلامي

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
اللهو البرئ
نعم تتشابه الاعراض .لكن الام الصدر تعتبر من الطوارئ الطبية التي لايمكن تأخيرها وتسويفها وان كانت تطلع دايما بسيطة .والف سلامات عليك ياولد بلقرن الانساب طبعا..
ابو عمار
يا ساتر ايش مشكلتها معاك يا الهام
ابو عمار
فجر السعيد سنيه ومتزوجه من المحامي سعود السبيعي ولا يجوز اتهامها بدون دليل
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

أخر الأخبار

تدمير منظومة دفاع تركية في ليبيا
تدمير منظومة دفاع تركية في ليبيا
Time منذ 32 دقيقة Views 1659
ضبط منتحل صفة طبيب تحرش بمريضة أثناء الكشف
ضبط منتحل صفة طبيب تحرش بمريضة أثناء الكشف
Time منذ 33 دقيقة Views 444
" العمري " يكشف تأثير ضريبة الـ 15% على سوق العقارات
" العمري " يكشف تأثير ضريبة الـ 15% على سوق العقارات
Time منذ 33 دقيقة Views 1933
انتحار 3 شبان في يوم واحد بغزة
انتحار 3 شبان في يوم واحد بغزة
Time منذ 34 دقيقة Views 235
توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص
توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص
Time منذ ساعة Views 3024
حقيقة تعاقد الوصل الإماراتي مع ميسي
حقيقة تعاقد الوصل الإماراتي مع ميسي
Time منذ ساعتين Views 2148
اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة
اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة
Time منذ ساعتين Views 2106
بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن
بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن
Time منذ ساعتين Views 2552
تسمم عائلة بعد شراء " الحشيش " من بائع أعشاب بالخطأ
تسمم عائلة بعد شراء " الحشيش " من بائع أعشاب بالخطأ
Time منذ 3 ساعات Views 1391
نقل طفل سقط في بئر بحائل إلى عمان
نقل طفل سقط في بئر بحائل إلى عمان
Time منذ 3 ساعات Views 2740