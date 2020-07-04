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مُعجب يصدم أمينة العلي برسالة صادمة والأخيرة ترد: "ربنا يشفيه"

Time منذ 4 ساعات
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مُعجب يصدم أمينة العلي برسالة صادمة والأخيرة ترد: "ربنا يشفيه"

مليكة فؤاد (صدى):
أثارت الفنانة المغربية المقيمة في المملكة أمينة العلي، جدلا بعد كشفها عن رسالة من أحد معجبيها.

وأرسل المتابع رسالة يقول فيها: “"منيح بليز نفسي أكون كلبك وخادم تحت رجلك مو خسرانة شيء جربي وبنفذ جميع أوامرك وطلباتك يكون كلبك المطيع.. جربيني".

وقالت الفنانة إنها تأكدت من صدق حديثه بعدما كانت تعتبر مثل هذه الرسائل مجرد " استهبال"

وردّت الفنانة على تلك الرسالة قائلة: "تفكرونه يمزح تراه صادق.. أنا في الأول كنت أستغرب من الناس هذه وفكرتهم بيستهبلو طلع في فعلًا شيء زي كده.. يا رب لا تبلانا ويشفيهم".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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