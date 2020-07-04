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شاهد.. مواطن يتفاجأ بقيمة "فاتورة" مقهى سياحي في "أبها"

Time منذ ساعة
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شاهد.. مواطن يتفاجأ بقيمة "فاتورة" مقهى سياحي في "أبها"

أبها (صدى):
أظهر مقطع فيديو انتقاد مواطن ما اعتبره ارتفاعا في الأسعار بأحد المقاهي التي ارتادها مع عائلته، أثناء توجهه إلى أبها للسياحة.

وقال المواطن إنه تفاجأ بعامل المقهى يبلغه بأن الحد الأدنى لكل فرد 50 ريالا، ما يعني أنه سيدفع 400 ريال لـ 8 أفراد من أجل القهوة فقط.

وأضاف أن صناعة السياحة لها عدة محاور، منها البنية التحتية والحدائق، مؤكدًا أن إرغام وإخضاع الزبون على دفع مبلغ غير مستحق شيء غير جيد، وأنه حاول أن يتحدث مع المالك بلا جدوى.

وتابع أنه يوجد تحذير عند “الكاشير” بأنه لن يتم إرجاع المبلغ المتبقي إذا نزلت قيمة الطلبات عن 50 ريالا، موضحًا أن المقهى لا توجد به كراسي أطفال ولا يقبل السداد بالفيزا.

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أحدث التعليقات

ابو معن
إلغاء الدوري افضل
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله المستعان
كيمو
كلامك جميل يا المرواني فعلا... بعض التجار يسيئون للسياحة الداخلية بجشعهم واستغلالهم مثلا شاليه صغير ماتحصله بأقل من 1200 ريال بالليلة الوحدة في ابها او هذا المقهى او غيره من الأمور التي ينبغي على هيئة السياحة تقنينها بحدود عليا للأسعار لإيقاف كل طماع عند حده وشكرا
ابو محمد 😎
مادام فيها منيح وبلييز .. من جماعة نصر الشيطان من حزب اللات ... .. ماهو سعودي .. والحمد لله ..
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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