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بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
منذ 8 دقائق
1203
نواف السالم (صدى):
أجرى فريق النصر تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب الرمز تحت إِشراف مدربه روي فيتوريا.
وتضمنت التدريبات تمارين لياقية وتكتيكية حيث يجري الفريق غدًا تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.
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. راعــي الـددســـن .
قمة السخافه الحمد لله على نعمة العــقل .
. راعــي الـددســـن .
كلامك صحيح يا دكتور احمد أنا حتى البرتكان آكله بقشوره .🍊😋.
ابو محمد 😎
اقول الله يعين وبس ..
ابن حزم
منظر من مناظر الجميله في بلادي
. راعــي الـددســـن .
زين وإلا موبايلي يخيتي جنوبيه .😊😊.
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