فنانة مصرية تفجر مفاجأة عن المغتصب أحمد بسام زكي: "كنت هبقى ضحيته"

القاهرة (صدى):
فجرت الفنانة المصرية الشابة للا فضة التي شاركت في مسلسل البرنس مؤخرًا، مفاجأة حول علاقتها بالمغتصب طالب الجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي.
وقالت الفنانة الشابة “للا فضة” عبر خاصية القصص المصورة، بحسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام”، إنها تعرف هذا الشاب، وتحدثا سويا من قبل، وكان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه.
وأضافت: “أنتوا مستوعبين المكتوب؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين، أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول”.
وتابعت: “مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب، مش عايزة حد يقول حرام مستقبله، كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير”.
وكانت الشرطة المصرية، ألقت القبض على الشاب المصري الساعات الماضية، بعد أن أصبحت قضيته قضية رأي عام.