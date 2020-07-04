نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فنانة مصرية تفجر مفاجأة عن المغتصب أحمد بسام زكي: "كنت هبقى ضحيته"

Time منذ 5 ساعات
Views 3605
Comment 3
فنانة مصرية تفجر مفاجأة عن المغتصب أحمد بسام زكي: "كنت هبقى ضحيته"

القاهرة (صدى):
فجرت الفنانة المصرية الشابة للا فضة التي شاركت في مسلسل البرنس مؤخرًا، مفاجأة حول علاقتها بالمغتصب طالب الجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي.

وقالت الفنانة الشابة “للا فضة” عبر خاصية القصص المصورة، بحسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام”، إنها تعرف هذا الشاب، وتحدثا سويا من قبل، وكان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه.

وأضافت: “أنتوا مستوعبين المكتوب؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين، أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول”.

وتابعت: “مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب، مش عايزة حد يقول حرام مستقبله، كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير”.

وكانت الشرطة المصرية، ألقت القبض على الشاب المصري الساعات الماضية، بعد أن أصبحت قضيته قضية رأي عام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

أخر الأخبار

توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص
توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص
Time منذ 21 دقيقة Views 1566
حقيقة تعاقد الوصل الإماراتي مع ميسي
حقيقة تعاقد الوصل الإماراتي مع ميسي
Time منذ 49 دقيقة Views 1633
اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة
اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة
Time منذ ساعة Views 1700
بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن
بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن
Time منذ ساعة Views 1951
تسمم عائلة بعد شراء " الحشيش " من بائع أعشاب بالخطأ
تسمم عائلة بعد شراء " الحشيش " من بائع أعشاب بالخطأ
Time منذ ساعتين Views 932
نقل طفل سقط في بئر بحائل إلى عمان
نقل طفل سقط في بئر بحائل إلى عمان
Time منذ ساعتين Views 2250
مراهقان يخنقان فتاة بسلك كهربائي بعد اغتصابها
مراهقان يخنقان فتاة بسلك كهربائي بعد اغتصابها
Time منذ ساعتين Views 1608
الهلال يطالب بعودة متعب المفرج المُعار إلى الشباب
الهلال يطالب بعودة متعب المفرج المُعار إلى الشباب
Time منذ 3 ساعات Views 2131
جدل في مصر حول ظهور فيروس " كاواساكي "
جدل في مصر حول ظهور فيروس " كاواساكي "
Time منذ 3 ساعات Views 1306
بندر الرزيحان : سالم الدوسري لاعب مميز كأنك جايب لاعب اجنبي
بندر الرزيحان : سالم الدوسري لاعب مميز كأنك جايب لاعب اجنبي
Time منذ 3 ساعات Views 361