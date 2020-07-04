بالصور.. الاتحاد يعلن قائمة الفريق المغادر إلى معسكر عسير

نواف السالم (صدى):
يستعد فريق الاتحاد صباح غد الأحد لمغادرة إلى منطقة عسير استعدادًا لإقامة معسكر تحضيري خلال الفترة من 5 - 25 يوليو الجاري.
ويتقدم البعثة المدير التنفيذي لكرة القدم حامد البلوي والجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي والجهاز الطبي واللاعبون :
عساف القرني، فواز القرني، راكان النجار، زياد الصحفي، برونو أوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، حمدان الشمراني، أحمد عماد، طارق عبدالله، سعود عبدالحميد، عبدالمحسن فلاته، مهند الشنقيطي، عبدالله العمار، كريم الأحمدي، جوناس سوزا، عبدالإله المالكي، خالد السميري، أنيس البدري، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو، بوني، هارون كمارا، عبدالرحمن الغامدي، عبدالعزيز العرياني، محمد الثاني، علي الراعي، يونس عبدالواحد، محمد أبوعصيده، رغدان سامر.