نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

جولة تفقدية مفاجئة من مدير صحة مكة لأقسام الطوارىء ومراكز "تطمن"

Time منذ 12 دقيقة
Views 1247
جولة تفقدية مفاجئة من مدير صحة مكة لأقسام الطوارىء ومراكز "تطمن"

مكة المكرمة (صدى):
أجرى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير جولات تفقدية مفاجئة على أقسام الطواريء بمستشفيات المنطقة .

كما تفقد مراكز (تطمن) لفحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بمكة المكرمة.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن الجولة المفاجئة جاءت لمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات بشكل عام.

وأوضح أن الجولات استهدفت رصد الإيجابيات والوقوف على السلبيات، إن وجدت، ومعالجتها في الحال، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
قمة السخافه الحمد لله على نعمة العــقل .
. راعــي الـددســـن .
كلامك صحيح يا دكتور احمد أنا حتى البرتكان آكله بقشوره .🍊😋.
ابو محمد 😎
اقول الله يعين وبس ..
ابن حزم
منظر من مناظر الجميله في بلادي
. راعــي الـددســـن .
زين وإلا موبايلي يخيتي جنوبيه .😊😊.

أخر الأخبار

بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
Time منذ 8 دقائق Views 1200
جولة تفقدية مفاجئة من مدير صحة مكة لأقسام الطوارىء ومراكز "تطمن"
جولة تفقدية مفاجئة من مدير صحة مكة لأقسام الطوارىء ومراكز "تطمن"
Time منذ 12 دقيقة Views 1247
الأهلي يواصل تدريباته بتمارين لياقية مكثفة (صور)
الأهلي يواصل تدريباته بتمارين لياقية مكثفة (صور)
Time منذ 36 دقيقة Views 1458
فنانة مصرية تفجر مفاجأة عن المغتصب أحمد بسام زكي: "كنت هبقى ضحيته"
فنانة مصرية تفجر مفاجأة عن المغتصب أحمد بسام زكي: "كنت هبقى ضحيته"
Time منذ 44 دقيقة Views 2027
بالصور.. الاتحاد يعلن قائمة الفريق المغادر إلى معسكر عسير
بالصور.. الاتحاد يعلن قائمة الفريق المغادر إلى معسكر عسير
Time منذ 53 دقيقة Views 1553
"أميرة العباس" ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها
"أميرة العباس" ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها
Time منذ ساعة Views 2577
متابعه تدعي على الهام الفضاله وعائلتها بسرطان والاخيرة ترد
متابعه تدعي على الهام الفضاله وعائلتها بسرطان والاخيرة ترد
Time منذ ساعة Views 728
طبيب يوضح مؤشر لمرض القلب !
طبيب يوضح مؤشر لمرض القلب !
Time منذ ساعة Views 812
امحق احتفال
امحق احتفال
Time منذ ساعة Views 728
محامي المعتقل خالد الدوسري: «يدافع عنه أمريكان فلا تتوقفوا عن دعمه»
محامي المعتقل خالد الدوسري: «يدافع عنه أمريكان فلا تتوقفوا عن دعمه»
Time منذ ساعة Views 1787