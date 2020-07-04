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"أميرة العباس" ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها

Time منذ ساعة
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"أميرة العباس" ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها

عادل الحربي (صدى):
ردت أميرة العباس، اليوم السبت على هاشتاق تصدر "تويتر" يطالب بترحيلها من المملكة.

وقالت أميرة: “الهاشتاق هذا والهاشتاقات الماضية أصغر من أني أرد عليها، فلو وقفت عند هذه المحطات التعيسة لما وصلت إلى النجاح الكبير الذي أعيشه الآن”، وفقا لـ “فوشيا”.

وأضافت: ” لا أحد يعلم ما هو جواز السفر الذي أحمله، ولا أحد يعرف كم جواز سفر أحمله، ولا أحد يعرف أيضًا أي معلومات عني، فأنا أعرف متى أتحدث وعن ماذا أتحدث”.

وتابعت : “أنا لو كنت شخص مسيء فبالتأكيد ستتم محاسبتي، والحمد لله أنني لم أتعرض لأحد”.

ويذكر أن المغردون طالبوا الجهات المعنية بوضع أميرة العباس تحت المساءلة القانونية، مشددين على ضرورة إيقافها ومنع ظهورها إعلاميا ووضع حدٍ لما وصفوه بالتجاوزات التي تصدر منها بدعوى مخالفة النهج الإعلامي

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قمة السخافه الحمد لله على نعمة العــقل .
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كلامك صحيح يا دكتور احمد أنا حتى البرتكان آكله بقشوره .🍊😋.
ابو محمد 😎
اقول الله يعين وبس ..
ابن حزم
منظر من مناظر الجميله في بلادي
. راعــي الـددســـن .
زين وإلا موبايلي يخيتي جنوبيه .😊😊.

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