تسجيل صوتي يكشف تفاصيل جديدة بشأن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

طهران (صدى):
كشف تسجيل صوتي لمسؤول إيراني تفاصيل جديدة بشأن الطائرة الأوكرانية التى أسقطتها إيران أثناء هجومها على قواعد عسكرية أميركية في العراق ردًا على مقتل قاسم سليماني.
وكان التسجيل لحسن رضايفار، رئيس لجنة التحقيق الإيرانية في إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذى أكد أنه اتصل بعد سقوط الطائرة بمسؤول بالحرس الثوري، وأن المسؤول اعترف بأن الجيش أمر بإطلاق الصواريخ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأكد التسجيل أن إيران سمحت بتسيير الرحلات المدنية من أجل استخدمها كدروع بشرية أثناء ضربها للقواعد العسكرية الأمريكية.