الجيش الليبي: "سنكسر وهم أنقرة بالبقاء على أرضنا للأبد"

طرابلس (صدى):
وجه مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، تصريحات نارية إلى الغزو التركي؟
وقال في تصريحانه إن الليبيين سيكسرون وهم أنقرة بالبقاء في ليبيا "إلى الأبد"، ردا على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وأضاف المحجوب في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" : "من حق هذا الوزير (التركي) أن يتوهم ما يريد، ومن حق الليبيين أن يكسروا هذا الوهم، وأن يضعوا حدا له".
ووصف تفكير أردوغان في البقاء بليبيا بأنه تفكير شخص معتوه.
وأضاف المحجوب: "في يوم من الأيام كانت الدولة العثمانية تحلم بالبقاء للأبد. هذه الأوهام لا مكان لها في هذا العالم، وستخرج تركيا من ليبيا تجر أذيال الخيبة، لأن ما يتم على الأرض هو ضد إرادة الليبيين".
وأوضح أن الخيار العسكري أمام تركيا أصبح الآن يتعقد ويزداد صعوبة، خصوصا وجود القوات المسلحة في الهلال النفطي، والدعم المصري الصريح، وتصاعد وتيرة الرفض الدولي للوجود التركي على الأراضي الليبية.