نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجيش الليبي: "سنكسر وهم أنقرة بالبقاء على أرضنا للأبد"

Time منذ ساعة
Views 1596
Comment 1
الجيش الليبي: "سنكسر وهم أنقرة بالبقاء على أرضنا للأبد"

طرابلس (صدى):
وجه مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، تصريحات نارية إلى الغزو التركي؟

وقال في تصريحانه إن الليبيين سيكسرون وهم أنقرة بالبقاء في ليبيا "إلى الأبد"، ردا على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأضاف المحجوب في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" : "من حق هذا الوزير (التركي) أن يتوهم ما يريد، ومن حق الليبيين أن يكسروا هذا الوهم، وأن يضعوا حدا له".

ووصف تفكير أردوغان في البقاء بليبيا بأنه تفكير شخص معتوه.

وأضاف المحجوب: "في يوم من الأيام كانت الدولة العثمانية تحلم بالبقاء للأبد. هذه الأوهام لا مكان لها في هذا العالم، وستخرج تركيا من ليبيا تجر أذيال الخيبة، لأن ما يتم على الأرض هو ضد إرادة الليبيين".

وأوضح أن الخيار العسكري أمام تركيا أصبح الآن يتعقد ويزداد صعوبة، خصوصا وجود القوات المسلحة في الهلال النفطي، والدعم المصري الصريح، وتصاعد وتيرة الرفض الدولي للوجود التركي على الأراضي الليبية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
قمة السخافه الحمد لله على نعمة العــقل .
. راعــي الـددســـن .
كلامك صحيح يا دكتور احمد أنا حتى البرتكان آكله بقشوره .🍊😋.
ابو محمد 😎
اقول الله يعين وبس ..
ابن حزم
منظر من مناظر الجميله في بلادي
. راعــي الـددســـن .
زين وإلا موبايلي يخيتي جنوبيه .😊😊.

أخر الأخبار

بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
Time منذ 7 دقائق Views 1197
جولة تفقدية مفاجئة من مدير صحة مكة لأقسام الطوارىء ومراكز "تطمن"
جولة تفقدية مفاجئة من مدير صحة مكة لأقسام الطوارىء ومراكز "تطمن"
Time منذ 11 دقيقة Views 1245
الأهلي يواصل تدريباته بتمارين لياقية مكثفة (صور)
الأهلي يواصل تدريباته بتمارين لياقية مكثفة (صور)
Time منذ 36 دقيقة Views 1458
فنانة مصرية تفجر مفاجأة عن المغتصب أحمد بسام زكي: "كنت هبقى ضحيته"
فنانة مصرية تفجر مفاجأة عن المغتصب أحمد بسام زكي: "كنت هبقى ضحيته"
Time منذ 43 دقيقة Views 2027
بالصور.. الاتحاد يعلن قائمة الفريق المغادر إلى معسكر عسير
بالصور.. الاتحاد يعلن قائمة الفريق المغادر إلى معسكر عسير
Time منذ 52 دقيقة Views 1553
"أميرة العباس" ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها
"أميرة العباس" ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها
Time منذ ساعة Views 2564
متابعه تدعي على الهام الفضاله وعائلتها بسرطان والاخيرة ترد
متابعه تدعي على الهام الفضاله وعائلتها بسرطان والاخيرة ترد
Time منذ ساعة Views 728
طبيب يوضح مؤشر لمرض القلب !
طبيب يوضح مؤشر لمرض القلب !
Time منذ ساعة Views 812
امحق احتفال
امحق احتفال
Time منذ ساعة Views 715
محامي المعتقل خالد الدوسري: «يدافع عنه أمريكان فلا تتوقفوا عن دعمه»
محامي المعتقل خالد الدوسري: «يدافع عنه أمريكان فلا تتوقفوا عن دعمه»
Time منذ ساعة Views 1772