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"الصحة": لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها (فيديو)

Time منذ ساعتين
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"الصحة": لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها (فيديو)

الرياض (صدى):
قالت الصحة: إن لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها ، ونشرت الصحة على حسابها في تويتر وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة" مقطع فيديو عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية. وأوضحت أن الكمامات منها ماهو منزلي ومنها مايباع في الأسواق لافتةً الانتباه إلى أن الكمامة لابد أن تتكون من طبقات، ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة أو تطهيرهما جيداً والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها ومسك الكمامة من الحبال الجانبية والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

ونوّهت بضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل وعند التواصل مع من حولك وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة فيجب تطهير اليدين جيداً ونزع الكمامة عن طريق الحبال الجانبية والقيام بغسل الكمامة القماشية.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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. راعــي الـددســـن .
قمة السخافه الحمد لله على نعمة العــقل .
. راعــي الـددســـن .
كلامك صحيح يا دكتور احمد أنا حتى البرتكان آكله بقشوره .🍊😋.
ابو محمد 😎
اقول الله يعين وبس ..
ابن حزم
منظر من مناظر الجميله في بلادي
. راعــي الـددســـن .
زين وإلا موبايلي يخيتي جنوبيه .😊😊.

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