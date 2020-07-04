تاوامبا يرفض "زيادة مليونية" من التعاون

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية عن مستقبل النجم الكاميروني لياندر تاوامبا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.
ويذكر أن عقد تاوامبا، انتهى مع نادي التعاون، في 30 يونيو الماضي رسميًا، حيث يرفض اللاعب، تجديد عقده لعدة مواسم أخرى، أو حتى التمديد لنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.
وذكرت التقارير أن نادي التعاون، قدم زيادة تبلغ مليون دولار، على عقد تاوامبا السابق، لكي يجدد لعدة مواسم أخرى.
وأشارت اإلى أن اللاعب الكاميروني، رفض هذا العرض، مفضلًا الرحيل عن الفريق، بنهاية عقده رسميًا.
في حين كشفت شبكة "B92"، عن أن تاوامبا، لن يغادر المملكة على الرغم من رحيله عن التعاون، حيث سينتقل إلى أحد الأندية الكبرى الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.