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تاوامبا يرفض "زيادة مليونية" من التعاون

Time منذ 46 دقيقة
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تاوامبا يرفض "زيادة مليونية" من التعاون

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية عن مستقبل النجم الكاميروني لياندر تاوامبا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ويذكر أن عقد تاوامبا، انتهى مع نادي التعاون، في 30 يونيو الماضي رسميًا، حيث يرفض اللاعب، تجديد عقده لعدة مواسم أخرى، أو حتى التمديد لنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وذكرت التقارير أن نادي التعاون، قدم زيادة تبلغ مليون دولار، على عقد تاوامبا السابق، لكي يجدد لعدة مواسم أخرى.

وأشارت اإلى أن اللاعب الكاميروني، رفض هذا العرض، مفضلًا الرحيل عن الفريق، بنهاية عقده رسميًا.

في حين كشفت شبكة "B92"، عن أن تاوامبا، لن يغادر المملكة على الرغم من رحيله عن التعاون، حيث سينتقل إلى أحد الأندية الكبرى الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف هدر مالي في الانديه ويدعون بالديون على النادي وهم السبب هل عموري الاعب المصاب اللذي لم ينفع الهلال قبض عشرات الملايين ولم يفيد النادي بشي اصابه وكلف علاجه الملايين وغادر والان الاهلي يعيده ومثل احمد موسى لاهب النصر اللذي عقده تجاوز 100 مليون ريال ولم يفيد النصر واغلب المباريات احتياط ... الا يوجد انظمه تحاسب روتساء الانديه على قرارتهم وتحميلهم مسئوليتها الهدر المالي
غيرة وطن
١٦٠ دوله هم اصحاب الارصده البنكيه
احمد
كله كذب في كذب . مثلا المانيا الغت ضريبة الخمسه بالميه عن الشعب ترانا محنا حمير تضحكون علينا
. راعــي الـددســـن .
صَـــح إلســــانك يا أمجــــد .👍.
. راعــي الـددســـن .
ههههههه. الدبونغا تعب وهو يدور الدبونغايه .

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