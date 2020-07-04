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يوفنتوس يغرد في الصدارة بعد رباعية في شباك تورينو

Time منذ 31 دقيقة
Views 1346
يوفنتوس يغرد في الصدارة بعد رباعية في شباك تورينو

وكالات (صدى):
حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على نظيره تورينو بأربعة أهداف لهدف، مساء السبت، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وسجل ديبالا في الدقيقة الرابعة، وتمكن الكولومبي خوان كوادرادو من إضافة الهدف الثاني لليوفي عبر اختراق من الدهة اليمنى في الدقيقة 29.

وقلص المهاجم أندريا بيلوتي الفارق لتورينو من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد لمسة يد على المدافع الهولندي الشاب دي ليخت.

وكسر كريستيانو رونالدو نحسه في الركلات الحرة منذ الانتقال ليوفنتوس، ليدون الهدف الثالث للبيانكونيري في الدقيقة 61، قبل أن يختتم لاعب تورينو كوفي دجيدي الأهداف بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 87.

وأصبح رصيد يوفنتوس 75 نفطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 31 في المركز الـ15.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله يكون بالعون المشكله مو بالضريبه المشكله في رفع الأسعار من المحلات مع الضريبة ولارقيب ولا حسيب
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووووف .😱.
ابو محمد 😎
مهبول ...
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يشفيهم
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يشفيهم

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