يوفنتوس يغرد في الصدارة بعد رباعية في شباك تورينو

وكالات (صدى):
حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على نظيره تورينو بأربعة أهداف لهدف، مساء السبت، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.
وسجل ديبالا في الدقيقة الرابعة، وتمكن الكولومبي خوان كوادرادو من إضافة الهدف الثاني لليوفي عبر اختراق من الدهة اليمنى في الدقيقة 29.
وقلص المهاجم أندريا بيلوتي الفارق لتورينو من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد لمسة يد على المدافع الهولندي الشاب دي ليخت.
وكسر كريستيانو رونالدو نحسه في الركلات الحرة منذ الانتقال ليوفنتوس، ليدون الهدف الثالث للبيانكونيري في الدقيقة 61، قبل أن يختتم لاعب تورينو كوفي دجيدي الأهداف بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 87.
وأصبح رصيد يوفنتوس 75 نفطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 31 في المركز الـ15.