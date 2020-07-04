حقيقة حمل ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، حقيقة الأنباء التي انطلقت بقوة خلال اليومين الماضيين بشأن حملها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وجاء ذلك عقب صورة انتشرت لها من "الجيم" ظهرت ببطن منتفخ نوعاً ما مما أثار شكوكًا حول حملها.
ونفت المصادر أن تكون ياسمين صبري حامل، منوهًة إلى أن الملامح التي بدت عليها ياسمين وهي مرهقة تعود إلى التمارين الرياضية الشاقة التي تواظب على ممارستها.
وقالت المصادر أن ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة اتفقا على تأجيل خطوة الإنجاب خلال الفترة الحالية لأسباب بعضها خاصة، حيث يتفرغان لأعمالهما، وبعضها عامة ومعروفة للجميع وهي المخاوف من انتشار فيروس كورونا كون ياسمين لا ترغب في متابعة مع أطباء والتردد على المستشفيات في الفترة الحالية.
وأوضحت المصادر أن ياسمين صبري قررت عدم التوقف عن ظهورها بشكل دائم كل عام في رمضان خاصًة وأنها خاضت تجربتين متتاليتين كبطولة مطلقة لها في الدراما، وأنها لن تتوقف عن ذلك حاليًا، فضلًا عن تحضيرها مشروع فني قادم تطل به في رمضان 2021.