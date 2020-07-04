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الهلال الأحمر يوضح خطوات إنقاذ المصاب بالإجهاد الحراري

Time منذ 39 دقيقة
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الهلال الأحمر يوضح خطوات إنقاذ المصاب بالإجهاد الحراري

الرياض (صدى):
وضعت هيئة الهلال الأحمر، اليوم السبت، قائمة بأعراض الإجهاد الحراري، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة مؤخرًا.

ولفتت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري تتمثل في (صداع ودوخة وإعياء – غثيان وقيء – رطوبة الجلد وزيادة التعرق وشحوب اللون – تقلصات وآلام في عضلات الجسم – التنفس بشكل سريع وسطحي – سرعة وضعف النبض).

وعن خطوات الانقاذ جاءت كالتالي: (نقل المصاب إلى مكان بارد وخلع ملابسه الخارجية عنه – تقديم كميات كبيرة من السوائل مع قليل من ملح الطعام إذا كان واعيًا – ساعد المصاب في الاستلقاء على ظهره واجعل قدميه في مستوى أعلى من جسده – رش على المصاب الماء البارد)، وإذا لم يتحسَّن اطلب له الإسعاف.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله يكون بالعون المشكله مو بالضريبه المشكله في رفع الأسعار من المحلات مع الضريبة ولارقيب ولا حسيب
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووووف .😱.
ابو محمد 😎
مهبول ...
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يشفيهم
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يشفيهم

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