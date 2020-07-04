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اتحاد القدم يحدد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد لموسم 2020 -2021

Time منذ 19 دقيقة
Views 1419
اتحاد القدم يحدد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد لموسم 2020 -2021

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن تحديد عدد اللاعبين الأجانب، و المواليد لموسم 2020 - 2021.

وجاءت الأعداد كالتالي: (الدوري الممتاز 7+ 1 ، دوري الأولى 4+1 ، دوري الثانية 2+1 ).

وأوضح الاتحاد أن ضوابط إضافة اعبين سعوديين محترفين في أندية الدرجة الثانية تشمل الأتي: أن يكون الحد الأعلي للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد عن 6 لاعبين فيما يكون الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن 2 لاعبين.

وأوضحت أنه لا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين عن 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، لافتًا إلى أنه في حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب أو مواليد محترفين يمكن استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجـــزاه خـــير .
الملل
مجرد كلام قالوا سوو عمليه روحنا لهم قالو نقص 10 ك من وزنك انا لونقصت كيلو واحد ما رحت لهم يقصو بطني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده

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