اتحاد القدم يحدد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد لموسم 2020 -2021

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن تحديد عدد اللاعبين الأجانب، و المواليد لموسم 2020 - 2021.
وجاءت الأعداد كالتالي: (الدوري الممتاز 7+ 1 ، دوري الأولى 4+1 ، دوري الثانية 2+1 ).
وأوضح الاتحاد أن ضوابط إضافة اعبين سعوديين محترفين في أندية الدرجة الثانية تشمل الأتي: أن يكون الحد الأعلي للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد عن 6 لاعبين فيما يكون الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن 2 لاعبين.
وأوضحت أنه لا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين عن 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، لافتًا إلى أنه في حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب أو مواليد محترفين يمكن استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.