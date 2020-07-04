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"المياه الوطنية" تكشف أسباب ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية

Time منذ 25 دقيقة
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"المياه الوطنية" تكشف أسباب ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية

الرياض (صدى):
أوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، أسباب ارتفاع فواتير المياه الشهرية للعملاء.

وقالت الشركة إن نتائج تحليل تسويات فواتير العملاء المرتفعة أظهرت أن سبب ارتفاع الاستهلاك هو أحد 3 أمور؛ التسربات الداخلية بـ82%، وأبرزها "العوامة 79%، رقبة الخزان 70%، كرسي المرحاض 65%".

وأضافت : أما السبب الثاني فهو تحديث بيانات العقار واستحقاق تقسيم الوحدات، والذي يمثل نسبة 16% من أسباب ارتفاع الاستهلاك، إلى جانب نسبة 2% تسببت فيها قراءات العدادات القديمة.

وأضافت الشركة أنه تم تركيب الأدوات المرشدة لـ1000 منزل لعملاء فواتيرهم مرتفعة، مشيرةً إلى أن أغلب العملاء الذين تمت زيارتهم والكشف على منازلهم لديهم أكثر من نوع تسرب.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجـــزاه خـــير .
الملل
مجرد كلام قالوا سوو عمليه روحنا لهم قالو نقص 10 ك من وزنك انا لونقصت كيلو واحد ما رحت لهم يقصو بطني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده

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