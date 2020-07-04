نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إصدار دليل معايير تقييم قدرات المطورين العقاريين

Time منذ ساعة
Views 1457
Comment 1
إصدار دليل معايير تقييم قدرات المطورين العقاريين

الرياض (صدى):
أعلنت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، اليوم السبت، عن إصدار دليل معايير تقييم المطورين العقاريين.

و يحدّد الدليل معايير مهنية لتقييم المطورين العقاريين تشمل القدرات المالية والفنية والتنظيمية والتسويقية والقانونية، وذلك بهدف رفع قدرات المطورين وتعزيز تنمية القطاع.

من جهته، أوضح المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود أن الوكالة تعتزم التطبيق التجريبي لهذه المعايير وذلك لمدة عام واحد؛ لتعريف المطورين العقاريين بها حتى يتم تطبيقها بشكل كامل.

ويمكن الاطلاع على الدليل بالدخول على مكتبة المطورين في نظام “إتمام” لمن سبق له التسجيل في النظام على الرابط: هنا .

وتوفر المعايير بيئة تنافسية جاذبة للقطاع، تساعد على تقليل مخاطر المشاريع عبر التأكد من قدرات المطورين على تنفيذها وانجازها، إضافة إلى تحفيز المستثمرين في قطاع التطوير العقاري وملاك الأراضي على الشراكة بشكل أفضل مع المطورين العقاريين لوجود أسس ومعايير تقييم واضحة تساعدهم على اتخاذ قرار الاستثمار بالشكل المناسب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجـــزاه خـــير .
الملل
مجرد كلام قالوا سوو عمليه روحنا لهم قالو نقص 10 ك من وزنك انا لونقصت كيلو واحد ما رحت لهم يقصو بطني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده

أخر الأخبار

إصابة شخصين إثر حادث اصطدام مروع بين مركبة وشاحنة في المظليف
إصابة شخصين إثر حادث اصطدام مروع بين مركبة وشاحنة في المظليف
Time منذ دقيقة Views 1051
دهس طفلة في منتزه الردف
دهس طفلة في منتزه الردف
Time منذ 5 دقائق Views 1135
كورونا يُصيب لاعب التعاون السابق
كورونا يُصيب لاعب التعاون السابق
Time منذ 8 دقائق Views 1172
تحديد اشتراطات المدة الزمنية للمخالطة أثناء زيارة الفعاليات الترفيهية
تحديد اشتراطات المدة الزمنية للمخالطة أثناء زيارة الفعاليات الترفيهية
Time منذ 14 دقيقة Views 1312
اتحاد القدم يحدد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد لموسم 2020 -2021
اتحاد القدم يحدد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد لموسم 2020 -2021
Time منذ 18 دقيقة Views 1416
"المياه الوطنية" تكشف أسباب ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية
"المياه الوطنية" تكشف أسباب ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية
Time منذ 24 دقيقة Views 1509
الأمير سطام: "توكل كرمان عنوان للشخصية المأجورة الحقودة"
الأمير سطام: "توكل كرمان عنوان للشخصية المأجورة الحقودة"
Time منذ 33 دقيقة Views 1544
شاهد.. أمل العوضي تظهر بملامح جديدة والجمهور يشبهها بـ ملكة كابلي
شاهد.. أمل العوضي تظهر بملامح جديدة والجمهور يشبهها بـ ملكة كابلي
Time منذ 34 دقيقة Views 1537
علامات تُنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم
علامات تُنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم
Time منذ 42 دقيقة Views 1570
الصحة تحدد موعد بداية العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ "كورونا"
الصحة تحدد موعد بداية العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ "كورونا"
Time منذ 43 دقيقة Views 1546