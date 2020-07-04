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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد في المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الأحد، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة، وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضافت أن الرياح السطحية ستكون على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين تكون الحركة السطحية في الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجـــزاه خـــير .
الملل
مجرد كلام قالوا سوو عمليه روحنا لهم قالو نقص 10 ك من وزنك انا لونقصت كيلو واحد ما رحت لهم يقصو بطني
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الكبر لله وحده

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