الحميدي يبدع في محاضرة ثقافة كرة قدم الصالات

ماجد محمد (صدى):
عقد المحاضر الدولي عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي، محلل كرة القدم في الصالات محاضرة حول ثقافة كرة القدم في الصالات.
ووجه "الحميدي" خلال مستهل محاضرته، الشكر لسعادة الأستاذ راضي جلوي العنزي مدير التدريب والتطوير في معهد اعلام الرياضة ، على توجيه هذه الدعوة له، وإتاحة الفرصة للحديث عن كرة قدم الصالات بعدها تحدث الحميدي مستعين بعرض مميز مربوط بالعرض المرئي.
وشملت محاور المحاضرة :
•نشأة كرة قدم الصالات
•المهارات الأساسية للعبة كرة قدم الصالات
•العلاقة بين كرة قدم العشبية وكرة قدم الصالات
•ماذا يحتاج لاعب الصالات
•دور كرة قدم الصالات في اللعب الحديث
•اساسيات لعبة الصالات
•وماذا قال بيله ورينالدينيو عن كرة قدم الصالات
•كيف تنجح كاللاعب في كرة قدم الصالات .
•كرة قدم الصالات واكتشاف والمواهب
وحرص "الحميدي" على تقديم معلومات ولقطات عملية مقرونة بالفيديوهات ، وشرح تفصيلي نال إعجاب المشاركين.