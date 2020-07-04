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الحميدي يبدع في محاضرة ثقافة كرة قدم الصالات

Time منذ 14 ساعة
Views 1335
الحميدي يبدع في محاضرة ثقافة كرة قدم الصالات

ماجد محمد (صدى):
عقد المحاضر الدولي عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي، محلل كرة القدم في الصالات محاضرة حول ثقافة كرة القدم في الصالات.

ووجه "الحميدي" خلال مستهل محاضرته، الشكر لسعادة الأستاذ راضي جلوي العنزي مدير التدريب والتطوير في معهد اعلام الرياضة ، على توجيه هذه الدعوة له، وإتاحة الفرصة للحديث عن كرة قدم الصالات بعدها تحدث الحميدي مستعين بعرض مميز مربوط بالعرض المرئي.

وشملت محاور المحاضرة :

•نشأة كرة قدم الصالات

•المهارات الأساسية للعبة كرة قدم الصالات

•العلاقة بين كرة قدم العشبية وكرة قدم الصالات

•ماذا يحتاج لاعب الصالات

•دور كرة قدم الصالات في اللعب الحديث

•اساسيات لعبة الصالات

•وماذا قال بيله ورينالدينيو عن كرة قدم الصالات

•كيف تنجح كاللاعب في كرة قدم الصالات .

•كرة قدم الصالات واكتشاف والمواهب

وحرص "الحميدي" على تقديم معلومات ولقطات عملية مقرونة بالفيديوهات ، وشرح تفصيلي نال إعجاب المشاركين.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف هدر مالي في الانديه ويدعون بالديون على النادي وهم السبب هل عموري الاعب المصاب اللذي لم ينفع الهلال قبض عشرات الملايين ولم يفيد النادي بشي اصابه وكلف علاجه الملايين وغادر والان الاهلي يعيده ومثل احمد موسى لاهب النصر اللذي عقده تجاوز 100 مليون ريال ولم يفيد النصر واغلب المباريات احتياط ... الا يوجد انظمه تحاسب روتساء الانديه على قرارتهم وتحميلهم مسئوليتها الهدر المالي
غيرة وطن
١٦٠ دوله هم اصحاب الارصده البنكيه
احمد
كله كذب في كذب . مثلا المانيا الغت ضريبة الخمسه بالميه عن الشعب ترانا محنا حمير تضحكون علينا
. راعــي الـددســـن .
صَـــح إلســــانك يا أمجــــد .👍.
. راعــي الـددســـن .
ههههههه. الدبونغا تعب وهو يدور الدبونغايه .

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