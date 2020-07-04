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نصائح لمعالجة صدأ السيارة

Time منذ 6 أيام
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نصائح لمعالجة صدأ السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر الصدأ من أكثر الأمور التي تزعج مالكي السيارات لأنه يعمل على تشويه السيارة بسبب تأكل الهيكل و ينتشر الصدأ بسرعة كبيرة في هيكل السيارة.

ووجهت الهيئة الألمانية بضرورة الفحص الفني و معالجة الخدوش و الاضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء والتي تحدث بفعل صدمات الحجارة الصغيرة علي الطريق .

وأكدت الهيئة الألمانية لصيانة السيارات بضرورة حماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة لمواجهة العوامل المسببة للصدأ مثل الماء والملح والأحجار المتطايرة والرطوبة في أسفل السيارة .

السيارات الجديدة تأتي مزودة بطبقة من الشمع لحماية السيارة من التآكل والصدأ، لكن مع مرور الزمن تفقد السيارة هذه المادة وهو ما يعرضها لخطر الصدأ، وهنا يلزم التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة لإعادة تشميع هذه المواضع خصوصا اماكن الضعف من اسفل العتب و اسفل مجاري الامطار في السقف .

وعملت بعض الشركات على إدخال ما يعرف بتقنية “الجلفنة الكاملة” مع بداية حقبة الثمانينيات على السيارات، وتقدم شركات السيارات ضمانات ضد عيوب الصدأ الكامل لفترة تتراوح من 6 إلى 12 سنة اما بعد ذلك فيجب علي مالك السيارة اعادة عزل امكن الضعف في السيارة .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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