أحمد الفيشاوي يكشف عن صورة لوالدته برفقة ابنة زوجته في غرفة نومها

القاهرة (صدى):
نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي، صورة لوالدته الممثلة المصرية سمية الألفي وهي جالسة على سريرها داخل غرفة نومها برفقة إبنة زوجته مريم.
وعلّق أحمد الفيشاوي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: " مريم جابت لجدتها شوكولاتة ومَج .. جمعه مباركه Thank you maria ".
وكانت ابنة أحمد الفيشاوي، لينا قد خضعت لجلسة تصوير وصفها الكثير من المتابعين بأنها جريئة، وذلك بسبب ظهورها بفستان أسود قصير ووضعيات مختلفة، تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الفيشاوي ولينا.