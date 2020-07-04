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أحمد الفيشاوي يكشف عن صورة لوالدته برفقة ابنة زوجته في غرفة نومها

Time منذ 11 ساعة
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أحمد الفيشاوي يكشف عن صورة لوالدته برفقة ابنة زوجته في غرفة نومها

القاهرة (صدى):
نشر الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​، صورة لوالدته الممثلة المصرية ​سمية الألفي​ وهي جالسة على سريرها داخل غرفة نومها برفقة إبنة زوجته مريم.

وعلّق أحمد الفيشاوي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: " مريم جابت لجدتها شوكولاتة ومَج .. جمعه مباركه Thank you maria ".

وكانت ابنة أحمد الفيشاوي، لينا قد خضعت لجلسة تصوير وصفها الكثير من المتابعين بأنها جريئة، وذلك بسبب ظهورها بفستان أسود قصير ووضعيات مختلفة، تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الفيشاوي ولينا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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