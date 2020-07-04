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‏شاهد.. مطاردة أمنية تنتهي بالقبض على مسلح هارب بخميس مشيط

Time منذ ساعة
Views 2193
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‏شاهد.. مطاردة أمنية تنتهي بالقبض على مسلح هارب بخميس مشيط

أبها (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مطاردة أمنية لشخص مسلح هارب بسيارة نقل "دينا" في محافظة خميس مشيط.

وأظهر الفيديو، لحظة مطاردة الشخص الهارب، مما نتج عنه القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اربع سيارات معقوله لها الدرجة وصلت الغشامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ههههههه هههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان

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