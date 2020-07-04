شاهد.. سبب الحرارة رغم وجود الأرض في أبعد نقطة عن الشمس

الرياض (صدى):
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن بعد الأرض عن الشمس ليس له علاقة بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، بينما الأرض اليوم في أبعد نقطة لها عن الشمس "الأوج" .
وكشف خالد الزعاق، أن الأمر يتعلق بزاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، لافتًا إلى أن سبب اختلاف عدد أيام الشهور بالنسبة للسنة القمرية والسنة الشمسية، هو أن القمر يدور في شكل بيضاوي حول الأرض، ولو كان القمر يدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام لشهر القمري 30 يومًا دائمًا.
وأشار " الزعاق " إلى أن الأرض تدور كذلك حول الشمس في شكل بيضاوي، ولو كانت تدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام السنة الشمسية 366 يومًا دائمًا، قائلًا، بما أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي، فأحيانًا يكون القمر قريبًا من الأرض، وأحيانًا تكون الأرض قريبة من الشمس، ولهذا تتفاوت عدد أيام الشهور بالزيادة أو النقص بين القمري والشمسي.
وأضاف: " فإذا كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض، يطلق على هذا اسم نقطة الحضيض، وإذا كان في أبعد نقطة من الأرض تسمى نقطة الأوج، وهو نفس الأمر بالنسبة لقرب الأرض أو بعدها من الشمس.. اليوم السبت ستكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض بما يسمى «الأوج الشمسي» " .
وقال أن بعد الأرض أو قربها ليس هو السبب في الحرارة، فنحن في الصيف رغم أن الأرض متواجدة في أبعد نقطة عن الشمس؛ حيث أن السبب هو زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، فلو كانت عمودية أو شبه عمودية كانت الأجواء حارة، ولو كانت مائلة تكون الأجواء باردة.