شاهد.. الأقمار الاصطناعية تظهر ما قبل وبعد انفجار موقع نطنز النووي بإيران

طهران (صدى):
كشفت صور بالأقمار الاصطناعية، اليوم السبت، عن ما قبل وما بعد انفجار موقع نطنز النووي في إيران، بحسب قناة "العربية الحدث" .
وصرح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه تم تحديد سبب الحادث الذي حصل في موقع نطنز النووي، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً؛ فيما قال المتحدث باسم أكبر هيئة أمنية في إيران كيوان خسروي: " التحقيقات التي تقودها الوكالات المعنية حددت بدقة سبب الحادث.. في مجمع نطنز النووي " .
وتابعت كيوان خسروي: " لاعتبارات أمنية، سيتم الإعلان عن سبب وطريقة وقوع الحادث في الوقت المناسب "؛ بينما أوضح رئيس الدفاع المدني غلام رضا جلالي، مساء الخميس: " الرد على الهجمات الإلكترونية جزء من قوة الدفاع في البلاد. إذا ثبت أن بلادنا استُهدفت بهجوم إلكتروني فسنرد " .