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قصة شاب نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه في تجمع شبابي

Time منذ 23 دقيقة
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قصة شاب نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه في تجمع شبابي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة حالة شاب مصاب بالفيروس المستجد، نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي؛ بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي.

وقالت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، اليوم: " بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانون من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة " .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، فضلًا عن تسجيل 2642 حالة تعافي جديدة، و56 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله ، الله يتمم له الشفاء ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاكم وعزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح لسانتس ..
ابو محمد 😎
الله يشفي من اصيب .. آمين ..
أبو مهند
مكرر

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