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صورة قديمة للملك فيصل في أول زيارة رسمية له للجزائر

Time منذ 24 دقيقة
Views 1297
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صورة قديمة للملك فيصل في أول زيارة رسمية له للجزائر

الرياض (صدى):
وثقت صورة قديمة أول زيارة رسمية قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى الجزائر.

وأظهرت الصورة الرئيس الجزائري هواري بومدين وهو يستقبل الملك فيصل، وذلك عام 1970

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله ، الله يتمم له الشفاء ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاكم وعزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح لسانتس ..
ابو محمد 😎
الله يشفي من اصيب .. آمين ..
أبو مهند
مكرر

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