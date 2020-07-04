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صورة قديمة للملك فيصل في أول زيارة رسمية له للجزائر
منذ 24 دقيقة
1297
1
الرياض (صدى):
وثقت صورة قديمة أول زيارة رسمية قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى الجزائر.
وأظهرت الصورة الرئيس الجزائري هواري بومدين وهو يستقبل الملك فيصل، وذلك عام 1970
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الحمد لله ، الله يتمم له الشفاء ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاكم وعزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح لسانتس ..
ابو محمد 😎
الله يشفي من اصيب .. آمين ..
أبو مهند
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