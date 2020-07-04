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مطالب بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين

Time منذ ساعة
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مطالب بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين

وكالات (صدى):
دعا نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين العائدين للمطارات ، مؤكداً انه يشكل عائق امام حركة السفر واحد الأسباب الرئيسية لمخاوف المسافرين من السفر والسياحة .

وأكد ان هناك دول اتخذت هذا القرار الجرئ مثل مصر حيث لا يتم فرضه إلا عند ظهور اعراض وهو يشجع المسافرين على السفر كما انه يتماشى مع قرار التعايش مع الأزمة مع اتخاذ كافة الإجرءات الوقائية الأخرى .

كما طالب بعدم تحميل المسافرين تكلفة الحجر الصحي حال فرضه ، ااو تحميلهم رسوم وضرائب لعدم الإضرار بالقطاع الذي يعمل به الملايين .

وأشار ان اغلب المطارات ستعمل على تجديد قوائم الدول المسموح لها بالسفر في إطار سياسة تقييم المخاطر .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله ، الله يتمم له الشفاء ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاكم وعزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح لسانتس ..
ابو محمد 😎
الله يشفي من اصيب .. آمين ..
أبو مهند
مكرر

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