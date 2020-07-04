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القبض على 3 وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1602
القبض على 3 وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت ، من القبض على ثلاثة وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة.

ومن جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على (ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة.

وأوضح العقيد شاكر التويجري أنه عثر بمقر إقامتهم في حي الصفاء بالرياض على عملات نقدية مزيفة بما يقارب ( 148,000 ) ريال سعودي، و( 5,000,000 ) دولار أمريكي، ومجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله ، الله يتمم له الشفاء ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاكم وعزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح لسانتس ..
ابو محمد 😎
الله يشفي من اصيب .. آمين ..
أبو مهند
مكرر

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