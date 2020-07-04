يوفنتوس يرغب في ضم إدين دجيكو

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية إيطالية، اليوم السبت، عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو من روما، خلال سوق الانتقالات الصيفية؛ حيث يريد يوفنتوس تعزيز خط هجومه بالتعاقد مع دجيكو.
ويأتي ذلك مع احتمال رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين؛ بينما ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس معجب بقدرات دجيكو، ويريد التعاقد معه حال رحيل هيغواين.
ويعاني روما من أزمات مالية يمكن تقليل حدتها من خلال بيع دجيكو، البالغ من العمر 34 عاما؛ فيما سجل دجيكو 17 هدفا وقدم 9 تمريرات في 35 مباراة، الموسم الحالي.