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يوفنتوس يرغب في ضم إدين دجيكو

Time منذ 57 دقيقة
Views 1358
يوفنتوس يرغب في ضم إدين دجيكو

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية إيطالية، اليوم السبت، عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو من روما، خلال سوق الانتقالات الصيفية؛ حيث يريد يوفنتوس تعزيز خط هجومه بالتعاقد مع دجيكو.

ويأتي ذلك مع احتمال رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين؛ بينما ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس معجب بقدرات دجيكو، ويريد التعاقد معه حال رحيل هيغواين.

ويعاني روما من أزمات مالية يمكن تقليل حدتها من خلال بيع دجيكو، البالغ من العمر 34 عاما؛ فيما سجل دجيكو 17 هدفا وقدم 9 تمريرات في 35 مباراة، الموسم الحالي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله ، الله يتمم له الشفاء ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاكم وعزاء من فقدها .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح لسانتس ..
ابو محمد 😎
الله يشفي من اصيب .. آمين ..
أبو مهند
مكرر

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