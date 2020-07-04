بالفيديو.. اليمن تدعو لإنعقاد مجلس الأمن لحل أزمة خزان النفط صافر

فهمي محمد (صدى):
دعت اليمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة لحل ازمة خزان النفط صافر العائم الذي اختطفته الميلشيات الحوثية ويهدد بالإنفجار .
ونشرت وزارة الخارجية اليمنية فيديو يؤكد خطورة الخزان وانه كارثة بيئية واقتصادية خطيرة منذ سنوات توشك اليوم على الإنفجار.
واكدت ان خزان النفط العام يحتوي على1 .14 مليون برميل نفط خام ، وتوقفت فيه اعمال الصيانة عام 2015 بعد انقلاب الحوثيين .
وأشارت انه في حال حدوث تسرب او انفجار سيتسرب 181 مليون لتر نفط في البحر الأحمر ، وهي كارثة اسوء 4 مرات من كارثة نفط إكسون فالديز ، وستحتاج اليمن إلى 20 مليون دلار لتحمل تكلفة تنظيف المياه بخلاف الآثار البيئية والصحية الأخرى والتي تطال عدة دول .