طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بطاقات شحن الإتصالات

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من بطاقات شحن الإتصالات .
وقالت "الزكاه والدخل " انه يتم تحديد سعر بطاقة إعادة الشحن و قيمة الضريبة من قِبل شركات الاتصالات، فإذا تم التوضيح على بطاقات إعادة الشحن بأن السعر شامل الضريبة فسوف يتم دفع قيمة الضريبة عند الشراء، أما في حال عدم توضيح ذلك فإن قيمة الضريبة سوف تُخصم بعد عملية التفعيل .
جاء ذلك رداً على سؤال مواطن ، قال فيه : هل تُحسب ضريبة القيمةالمضافة في شراء بطائق شحن الاتصالات من المراكز والمحلات عند شحن البطاقات مسبقة الدفع ؟ ، ليتم الرد عليه .