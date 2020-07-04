داود أوغلو: استبدادية "أردوغان" تعتدي على الشرف والكرامة ويجب سرعة التدخل

وكالات (صدى):
شن رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو هجوم ناري على الرئيس التركي "أردوغان" ، مؤكداً انه السبب وراء تدهور الأوضاع التركيا داخلياً وخارجياً .
وقال داود أوغلو، خلال مؤتمر لحزبه الجديد “المستقبل”، في إسطنبول، أمس الجمعة، : أردوغان هو المسؤول عن الظلم، والقمع، وانعدام القوانين، وإدارة سيئة. نعم الرئيس هو المسؤول الأول عما تشهده البلاد .
وأضاف : سلطة أردوغان "استبدادية" تعتدي على شرف الإنسان وكرامته بدرجة خطيرة تقتضي التدخل العاجل .
وقال داود أوغلو: “الموالون للنظام يقومون بفعل ما هو أقبح على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتعرض لهم أحد، لم تتخذ بحق أي منهم أية إجراءات قانونية على عكس من يزعج النظام .
ويسعى اردوغان لسن قوانين تقيد وسائل التواصلالإجتماعي وتمنع بعضالشبكات " نتفلكس " بعد اهانة ابنته وزوجها عبر وسائل التواصل .
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