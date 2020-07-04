آخر تطورات أزمة تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي المصري

ماجد محمد (صدى):
علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، اليوم السبت، على تطورات أزمة الهدايا بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري.
وصرح وزير الرياضة المصري: " قمنا بدورنا القانوني وتواصلنا مع النادي الأهلي وأعتقد أن هناك رسالة وصلت من السيد تركي آل الشيخ أن يتنازل عن كل القضايا"؛ مضيفًا: " لكن هذا إجراء قانوني بحت ونحن جميعا وراء مؤسساتنا بالرغم من ضرورة التعامل مع أمر بالشكل القانوني " .
ومن الجدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ كان قد أعلن قبل أيام قليلة التنازل عن كافة النزاعات القضائية والقانونية التي دخل فيها مع الأهلي وأعضاء مجلس إدارته.