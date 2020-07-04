نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شبيه رونالدو يتلقى عرضًا لفيلم جديد

Time منذ ساعة
Views 1526
شبيه رونالدو يتلقى عرضًا لفيلم جديد

وكالات (صدى):
دفعت الشهرة التى تلاقها باولو روبرتو، شبيه لاعب كرة القدم المعروف كريستيانو رونالدو، لتقديم عرض لفيلم جديد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن العرض الجديد متعلق بفيلم إباحي، إلا أن شبيه اللاعب رفض هذا العرض.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بندر
وجهت نظر اتمناء نكون نفس دول الامارات التظليل مسموح وفي حال الاشتباه بالمركبه استيقفها والتاكد من اوراقه كامله كذالك وجود لوحة المركبه تتاكد وتثبت ذالك الصيف وحرارة الشمس على الاطفال والتكيف مشكله اتمناء النظر بالموضوع السياره من الاشياء الخصوصيه تعتبر
. راعــي الـددســـن .
طـيب وشلون عن ذبـح الكــلاب والقــرود .؟؟.
Shami
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة كان نعم الوالي ، كان امة بأسرها . 😢
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما فيه .

أخر الأخبار

القبض على 3 وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة بالرياض
القبض على 3 وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة بالرياض
Time منذ دقيقة Views 1047
«الصحة» تحدد عدة أدوات لتخطي خطر السمنة والإصابة بالفيروس
«الصحة» تحدد عدة أدوات لتخطي خطر السمنة والإصابة بالفيروس
Time منذ 4 دقائق Views 1141
طرح مميزات جديدة في تطبيق توكلنا
طرح مميزات جديدة في تطبيق توكلنا
Time منذ 8 دقائق Views 1249
أمانة الرياض تعلق على فيديو العمالة التي تقص الأشجار بطريق رئيسي
أمانة الرياض تعلق على فيديو العمالة التي تقص الأشجار بطريق رئيسي
Time منذ 12 دقيقة Views 1274
بالفيديو.. اليمن تدعو لإنعقاد مجلس الأمن لحل أزمة خزان النفط صافر
بالفيديو.. اليمن تدعو لإنعقاد مجلس الأمن لحل أزمة خزان النفط صافر
Time منذ 19 دقيقة Views 1309
شاهد.. تركي الفيصل يكشف ردة فعل والدته حينما علمت بحادثة اغتيال والده
شاهد.. تركي الفيصل يكشف ردة فعل والدته حينما علمت بحادثة اغتيال والده
Time منذ 28 دقيقة Views 1768
بالفيديو.. خطط قطر التخريبية لضرب استقرار البحرين
بالفيديو.. خطط قطر التخريبية لضرب استقرار البحرين
Time منذ 30 دقيقة Views 1565
طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بطاقات شحن الإتصالات
طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بطاقات شحن الإتصالات
Time منذ 39 دقيقة Views 1855
إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنة بالطائف
إصابة شخص في حادث اصطدام مركبة وشاحنة بالطائف
Time منذ 45 دقيقة Views 1537
داود أوغلو: استبدادية "أردوغان" تعتدي على الشرف والكرامة ويجب سرعة التدخل
داود أوغلو: استبدادية "أردوغان" تعتدي على الشرف والكرامة ويجب سرعة التدخل
Time منذ 46 دقيقة Views 1465