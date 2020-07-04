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شبيه رونالدو يتلقى عرضًا لفيلم جديد
منذ ساعة
1526
وكالات (صدى):
دفعت الشهرة التى تلاقها باولو روبرتو، شبيه لاعب كرة القدم المعروف كريستيانو رونالدو، لتقديم عرض لفيلم جديد.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن العرض الجديد متعلق بفيلم إباحي، إلا أن شبيه اللاعب رفض هذا العرض.
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أحدث التعليقات
بندر
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. راعــي الـددســـن .
طـيب وشلون عن ذبـح الكــلاب والقــرود .؟؟.
Shami
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة كان نعم الوالي ، كان امة بأسرها . 😢
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما فيه .
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