رانيا يوسف: نعم تعرضت للتحرش

القاهرة (صدى):
تفاعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مع القضية المتداولة مؤخرًا بشأن شهادات عشرات الضحايا من الفتيات، حول قيام طالب بالجامعة الأمريكية في مصر بالتحرش بهن، واغتصابهن تحت التهديد، واستمرار ابتزازه لهن بعد ذلك.
وقالت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " نعم تعرضت للتحرش.. كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحي" .
وأضافت: " أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الأيميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي "؛ متابعة:" والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ‘ المواصلات’ وغيرها) " .
واستطردت: " وأيضاً عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع "؛ مختتمة:" أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه " .