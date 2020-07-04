شركة أديداس ترغب في تعاقد ريال مدريد مع ميسي

وكالات (صدى):
قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، تجميد مفاوضات تمديد عقده وقراره الرحيل صيف 2021 بعد نهايته نحو وجهة جديدة، ما أثار الشكوك حول احتمالية رحيله عن النادي الكتالوني.
وأوضحت تقارير صحافية، أن إحدى وجهات اللاعب المحتملة رغم أنها شبه مستحيلة قد تكون ريال مدريد، لافتة إلى أن انتقال ميسي لريال مدريد ليس رغبة من اللاعب أو من الفريق الملكي بل هو رغبة وحلم شركة أديداس العالمية للألبسة الرياضية.
ويعد ميسي الوجه الإعلاني الأشهر للشركة كما أنها ترعى ريال مدريد كأحد أهم الفرق العالمية وتعتقد أن جمع النجم الأرجنتيني بالفريق الملكي سيحقق لها عدة مكاسب؛ فيما تكبدت أديداس خسائر مالية كبيرة بسبب انتشار الفيروس المستجد وتحلم بجمع ميسي مع ريال مدريد ولو لموسم واحد لتعويض خسائرها المالية.
وتعتقد أديداس أن توقيع ليونيل ميسي لريال مدريد سيحقق أرباحا مالية هائلة للاعب والفريق والشركة وسيتمكنون من محو آثار الجائحة وتأثيرها الاقتصادي، كما أن أديداس وميسي وريال مدريد سيربحون من بيع القمصان وسيسهم التعاقد في صعود قيمة الإشهار والبيع.