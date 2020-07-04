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فضح جواسيس على صهر "ترامب" لصالح قطر

Time منذ 13 دقيقة
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فضح جواسيس على صهر "ترامب" لصالح قطر

وكالات (صدى):
أكدت تقارير قضائية بالولايات المتحدة تورط عملاء سابقين بالسي آي إيه يعملون حالياً في قطر بالتجسس على احد الدبلوماسيين المقربين لصهر الرئيس الأمريكي " ترامب " .

واكدت ان هؤلاء العملاء ينظمون حملة للتجسس الإبتزاز والقرصة الإلكترونية بعد اتهامات لقطر بدفع مبلغ 100 مليون دولار لشركة الاستشارات الخاصة العالمية غلوبال ريسك أدفايزرز لأهداف تمويلية تجسسية ، وفقاً للعربية .

كما سلطت الضوء على الرشاوى القطرية التي تم دفعها للفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ،ومحاولات السيطرة على القرارات والتوجهات الدولية وشراء الرضا الدبلوماسي عن الآداء القطري الحقير .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
شر الحمارين مستطير ولابد من توقيفهم عند حدهم ، وردهم لحجمهم الطبيعي القزم .. ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
احسن
ابو محمد 😎
طيب طيب ..

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