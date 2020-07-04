كلوب يوضح موقف صلاح وماني من الاستمرار مع ليفربول

وكالات (صدى):
كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن موقف الثنائي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني من البقاء مع الريدز.
وأكد كلوب على بقاء محمد صلاح وساديو ماني، مع ليفربول؛ مضيفًا: " هناك الكثير من الأندية الكبيرة، لكن إذا ذهبت لريال مدريد أو برشلونة ستفوز بالدوري 6 أو 7 مرات خلال 15 عامًا" .
وتابع: " فاز بايرن بالدوري 9 مرات، وفعل يوفنتوس أمرا مشابها. هذه إنجازات عظيمة، لكن المثير حقًا أن تحقق هذا الإنجاز هنا في الدوري الإنجليزي"؛ مستطردًا:" نحاول أن نكون ناديًا مثيرًا، ونصنع قصة مثيرة يريد الجميع المشاركة فيها، نخطط لأن ينظر اللاعبون للخلف ويقولون إن أحد أهم أيام حياتهم كان يوم التوقيع مع ليفربول " .