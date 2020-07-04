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وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية استعدادًا لاستكمال الموسم

Time منذ 31 دقيقة
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وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية استعدادًا لاستكمال الموسم

الرياض (صدى):
وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رحلة قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، الرحلة الجوية الرابعة الخاصة بعودة مدربي ولاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الكروية.

وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت جميع ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة وهو الدعم الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأبان أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد- ".

وأكد القاسم على أن الاتحاد السعودي واكب الاهتمام الصحي بدعم سمو وزير الرياضة عبر إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من قبل الوزارة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
شر الحمارين مستطير ولابد من توقيفهم عند حدهم ، وردهم لحجمهم الطبيعي القزم .. ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
احسن
ابو محمد 😎
طيب طيب ..

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