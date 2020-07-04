كوريا الشمالية تضع شرطًا لاستئناف المفاوضات النووية مع ترامب

بيونج يانج (صدى):
أكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، اليوم السبت، أن بيونجيانج لن تستأنف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تتوقف واشنطن عن "السياسات المعادية" تجاهها.
وأوضحت تشوي هوي أنها "لن تزود ترامب باجتماعات رفيعة المستوى، يمكن أن يتباهى بها على أنها إنجازات في سياسته الخارجية، ما لم تحصل على شيء جوهري في المقابل".
وجاء ذلك بعد تصريح من مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، جون بولتون، الخميس، الذي صرح إن الرئيس الأمريكي "قد يسعى إلى قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باعتبارها مفاجأة أكتوبر"، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.