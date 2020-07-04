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شاهد.. طريقة استخدام جهاز السكري بدون وخز للأطفال

Time منذ 55 دقيقة
Views 1558
شاهد.. طريقة استخدام جهاز السكري بدون وخز للأطفال

الباحة (صدى):
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، اليوم السبت، عن كيفية استخدام جهاز قياس السكري بدون وخز للأطفال؛ حيث يمكن استخدام الحساس الخاص بالجهاز في قياس نسبة السكري عند الأطفال بكل سهولة.

وأوضحت "صحة الباحة" عبر مقطع فيديو، نشرته من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك عبر تركيب أداة الحساس في الجزء الخلفي من ذراع الطفل؛ فيما يجرى بعد ذلك تركيب الحساس بموقعه في الجهاز.

وأوضحت أنه من ثم أخذ مسحة بعد تمريره على أداة الحساس بذراع الطفل، قبل أن يتم الضغط على الصفحة الرئيسية للقارئ والانتظار 60 دقيقة في حال استخدامه أول مرة؛ بينما المسحة تعطي معلومات حول قراءة نسبة السكري وسهم اتجاهه، وكذلك سجل قراءة السكري خلال آخر 8 ساعات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
شر الحمارين مستطير ولابد من توقيفهم عند حدهم ، وردهم لحجمهم الطبيعي القزم .. ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
احسن
ابو محمد 😎
طيب طيب ..

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