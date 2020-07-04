اختتام أول جلسة استماع رقمية لشركة تراف توك الشرق الأوسط لمناقشة "إعادة بيع السياحة"

دبي (صدى):
اختتمت أول جلسة تعارف رقمية لشركة تراف توك الشرق الأوسط بعنوان "إعادة بيع السياحة" أمس، بعددًا قياسيًا من المشاهدين من الشرق الأوسط وآسيا.
تضمنت الجلسة الأولى ثلاث شخصيات في تجارة السفر ناصر جمال خان ، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسفر. جمال عبد الناصر ، الرئيس التنفيذي لشركة Cozmo Travel ؛ وطارق خاطري ، مركز التميز EVP ، مجموعة سيرا. وأشاروا إلى أهمية أن تظل الصناعة إيجابية خلال هذه الأوقات العصيبة والصعبة حيث سيكون هناك ضوء في نهاية النفق.
كان المقعد الأوسط في الرحلة من المجالات التي كان المشاهدون مهتمين بها ، وذكر جمال عبدالنصر أنهم وجدوا الآن شعاعًا خاصًا من الأشعة فوق البنفسجية يمكنه تدمير جميع الفيروسات ، وستتوفر جميع المطارات بالطرق ذات الصلة لضمان رحلة آمنة للركاب.
صرح طارق خاطري بأنهم شهدوا نموًا في السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعد أن بدأوا الرحلات الداخلية ورأوا مسافرين يطلبون مدنًا أقل شهرة أدرجوها الآن في خططهم.
وأضاف ناصر جمال خان أن وكلاء السفر كانوا مشغولين عندما احتاج المسافرون إلى الإلغاء ورد الأموال. وذكروا كذلك أن وكلاء السفر كانوا هنا للبقاء ولكن يجب تحديد الدور بشكل أكبر.
وأكدوا مجددًا أن تأمين السفر سيلعب الآن دورًا أكبر لأن الوجهات ستلزم الحصول على واحد بشروط معينة. تحتاج الصناعة إلى أن تظل إيجابية خلال هذه الأوقات الوبائية ، وعندما يبدأ السفر في التدفق حيث سيكون هناك الكثير في مجال الأعمال. طلب جميع المتحدثين الثلاثة من المتخصصين في هذا المجال بدء البيع الآن لرؤية الصناعة تنمو.
وفي الجلسة الثانية للاجتماع الافتراضي TravTalk ME ضمت، ثلاثة متحدثين في 3 مجالات مختلفة في صناعة الضيافة. أحمد عبيد القصير ، الرئيس التنفيذي لشركة شروق ؛ ألكسندر سوسكي ، نائب الرئيس المساعد للمبيعات والتسويق ميلينيوم للفنادق والمنتجعات الشرق الأوسط ، إفريقيا ؛ وتركيا وفيليب وولر - مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، STR.
وذكر القصير في ملاحظاته الافتتاحية أن فنادق مجموعة الشارقة شهدت زيادة في عدد العملاء بمجرد تخفيف الحظر وكانوا يتمتعون بمستوى إشغال جيد للغاية. ذكر سوسكي وفيليب أنهم شهدوا زيادة من حيث عدد السكان الذين يستغلون فرص إقامتهم التي وفرت لهم صفقات جيدة.
وذكر المتحدثون أنهم عملوا بشكل وثيق مع مجالس السياحة في دبي والشارقة وامتثلوا لجميع طلباتهم حتى يتمكنوا من ضمان ثقتهم بالضيوف. ورأى القصير أنه نظرًا لأن مجموعة الشارقة تحتوي على المزيد من العقارات البوتيكية التي تضمن المسافات الاجتماعية والمزيد من المساحات الخارجية ، فقد ساعدهم ذلك على اكتساب ثقة الزوار. ذكر سوسكي أن الاجتماعات وحفلات الزفاف ستكون هي التي قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً للبدء.
صرح فيليب أن المملكة المتحدة هي سوق مصدر مهم للإمارات العربية المتحدة ، وبالمثل يستمتع المسافرون في المملكة المتحدة بالصيف في الإمارات العربية المتحدة ، وهذا العام أيضًا بمجرد رفع القيود سيشهدون نموًا لهؤلاء المسافرين. واختتم المتحدثون الجلسة قائلين إن الفنادق يجب أن تبدأ في البيع الآن أو حتى أمس الفنادق التي ظلت تعمل حتى أثناء فترة الوباء ، سيكون من الأسهل عليها أن تسير على المسار الصحيح.
كان رأيهم أن السعر الحكيم هناك لن يتغير كثيرًا ولكنه سيكون قادرًا على المنافسة حيث يريد الجميع قطعة من الكعكة.