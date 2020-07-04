شاهد.. عبد الله الرويشد يوضح سر لقب «عفريت»

أميرة خالد (صدى):
أوضح الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، سر لقب "عفريت" الذي أطلقه عليه المطرب والملحن الراحل أبو بكر سالم، فقال إنه يعتبره "الأب الروحي" بالنسبة له، لافتًا إلى أنه كان يتمنى طوال مسيرته الفنية أن يراه ويتعاون معه وتحققت له تلك الأمنية بتعاونهما في العديد من الأعمال.
وقال عبدالله الرويشد، أن أبو بكر سالم كان يطلق عليه لقب "عفريت"؛ لأنه كان يسرق منه الجملة يقول: "العفريت إني أسرق منه الجملة أقول والله هذه الجملة صح هذه الجملة لازم نغيرها.. وأحب الموضوع فقال عفريت".
وأكد "الرويشد" في تصريحات له مع الإعلامي السعودي علي العلياني على هامش حفل غنائي أحياه "أونلاين"، إن كورونا تركت الكثير من الحزن بداخلنا بسبب الالتزام بالمنزل وعدم المخالطة وممارسة النشاطات اليومية كالعادة.
وأشار إلى أنه لم يجد أمامه سوى متابعة شاشة التلفزيون أثناء فترة العزل المنزلي كي يغير من الحياة التي أصبحت متشابهة؛ مضيفًا: "ما قادرين نطلع لا نروح لا نجي لا نخالط وكثير من الأشياء وإن شاء الله تزول هذه الغمة.. وغير التلفزيون في فترة الكورونا ما في شيء يسليك وخاصة المسلسلات".
https://twitter.com/ShahidVOD/status/1278774444190826496?s=20