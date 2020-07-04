إغلاق 18 منشأة لوجود حشرات ومخالفات بالمبنى في مكة (صور)

مكة المكرمة (صدى):
أجرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، 760 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال أسبوع؛ حيث تم تكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة.
وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها 18 منشأة لوجود حشرات ومخالفات في المبنى وتجهيزاته، وتم إتلاف 750 كغم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وناشد المهندس عمر المالكي، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.