شاهد.. العمل عن بعد يمنح المرأة مزايا غير معهودة

الرياض (صدى):
تأقلت السيدات مع أجواء العمل عن بعد في ظل الجائحة؛ كما أوضحن أنهن حصلن بذلك على مزايا غير معهودة ومنها أداء عملها في أجواء أكثر راحة.
وأفادت إحدى السيدات العاملات عن بعد، في تقرير نشرته قناة "الإخبارية"، بأنها واجهت في البداية صعوبات تتعلق بتنظيم الوقت بين واجبات العمل واحتياجات بيتها، لافتة إلى أنها مع مرور الأيام تمكنت من إيجاد التوازن اللازم بين الأمرين.
وقالت أن العمل عن بُعد منح المرأة مزايا غير معهودة، ساعدتها على أداء واجباتها العملية والمهنية في أجواء مريحة داخل منزلها وبصحبة عائلتها، مؤكدةً أن المرأة بإمكانها ممارسة الرياضة والطبخ وغيرهما من الأنشطة أثناء أدائها لعملها.