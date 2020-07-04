مجموعة الزامل توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، الجبيل.
وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني سباكة (الخبر): شهادة الدبلوم التقني في تخصص السباكة، فني كهربائي (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، إلكترونيات)، مهندس صناعي (للجنسين/ الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، والمحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .