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أمينة العلي غاضبة من متابع أرسل لها مقطعًا إباحيًا

Time منذ 16 ساعة
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أمينة العلي غاضبة من متابع أرسل لها مقطعًا إباحيًا

مليكة فؤاد (صدى):
كشفت الفنانة المغربية المقيمة أمينة العلي، عن غضبها من أحد متابعيها الذي أرسل لها مقطعًا إباحيًا؛ حيث طالبها بكشف جسدها، وأرسل لها مقطعًا إباحيًا.

وأظهرت أمينة العلي، المحادثة التي تمت بينهما عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"؛ وهددت المتابع باللجوء للقضاء فاضطر للاعتذار وعدم الإقدام على مثل هذا التصرف مرة أخرى.

وكتب المتابع لأمينة العلي: "وريني جسمك بالله عليك عذبتيني"، لتشارك أمينة العلي الجمهور ردها فقالت: "هذا واحد أرسل لي مقطعًا له وهو يمارس العادة السرية.. طبعًا غطيت الفيديو هددته إني ببلغ عليه لأن طفح الكيل".

ومن جانبه، اضطر المتابع للاعتذار لها، قائلًا: "لا لا خلاص والله معوده تقفين خلاص والله بحذف الرسالة ومراح أزعجك أمينة والله خلاص آسف"؛ اتعلق أمينة: "رجع اعتذر قبلت اعتذاره.. لكن قسم بالله اللي يرسل مقطع إباحي بعد كده مكتب المحاماة بيتصرف معاهم.. طفح الكيل".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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