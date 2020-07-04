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بلا موعد كانت أجمل وأنقى وأصدق الزيارات

Time منذ ساعة
Views 934
Comment 3
بلا موعد كانت أجمل وأنقى وأصدق الزيارات
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
شر الحمارين مستطير ولابد من توقيفهم عند حدهم ، وردهم لحجمهم الطبيعي القزم .. ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
احسن
ابو محمد 😎
طيب طيب ..

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