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بلا موعد كانت أجمل وأنقى وأصدق الزيارات
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
شر الحمارين مستطير ولابد من توقيفهم عند حدهم ، وردهم لحجمهم الطبيعي القزم .. ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
احسن
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
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